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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:39 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
رامى حسين
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أعلنت غرفة شركات السياحة أنه وصل إلى وزارة السياحة والآثار من الجهات المعنية بالمملكة السعودية منشورًا بآليات استرجاع الرسوم التى سددتها هذه الشركات بموسم العمرة الماضي، لتنفيذ رحلات العمرة والتي حال ظهور فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات وقف رحلات الطيران من تنفيذها، والتى تتضمن (رسوم إصدار التأشيرات وأجور الخدمات الإلكترونية والتأمين الشامل للمعتمرين، وأجور حزم الخدمات (السكن – النقل – الخدمات األرضية) والتي تم شراؤها من منصات الحجز الإلكترونية.

وأشارت الغرفة، في منشور عمّم على جميع الشركات أن الجانب السعودي أعلن أن هناك 175 شركة لم تقم بتنفيذ آليات استرجاع المبالغ المستحقة لها طرف الجانب السعودي.

وأوضح الجانب السعودي، في منشور، أنه سيتم استرداد المبالغ من خلال تقديم طلب إلغاء من المنصة التي تعمل على معالجة الطلب وتحويل الأجور المستحقة في حساب المستفيد عبر أنظمة مراكز خدمة العمرة محددة 3 آليات لاسترداد المستحقات للوكلاء الخارجين، الأولى منها تتضمن تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للوكيل الخارجي في بلده، سواء مصر أو أي دولة أخرى، (أما حسابه الأساسي الذي قام بتغذية محفظته منه أو أي حساب آخر يحدده عبر خطاب رسمي مصدق من بعثة المملكة في بلد الوكيل يرسل عبر الأنظمة الإلكترونية.

فيما تتضمن الآلية الثانية تحويل المبالغ إلى حساب شركة العُمرة السعودية عبر خطاب رسمي مصدق من بعثة المملكة في بلد الوكيل عبر الأنظمة الإلكترونية، أما الالية الثالثة تتضمن الاحتفاظ بالمبلغ في محفظته الوكيل الخارجي شركة السياحة أو منظم العمرة.

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السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

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