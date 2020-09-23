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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

26 سبتمبر.. عرض أولى حلقات حكاية «ضى القمر» لـ كندة علوش

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:21 م
كندة علوش
كندة علوش
محمد مجدي
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تبدأ قناة "dmc"، عرض حكاية "ضي القمر" لكندة علوش يوم السبت القادم، وهي إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"، الذي يضم 6 حكايات كل منها 10 حلقات.

ونشرت القناة على حسابها بموقع "فيسبوك" تفاصيل العرض الأول للعمل قائلة: مع كل حكاية قصة جديدة بتنقلنا لعالم تاني، استنوا حكاية "ضي القمر" في مسلسل إلا أنا لكندة علوش على شاشة dmc بدءًا من 26 سبتمبر الساعة 8 مساء.

حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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