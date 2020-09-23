26 سبتمبر.. عرض أولى حلقات حكاية «ضى القمر» لـ كندة علوش
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:21 م
محمد مجديطباعة
تبدأ قناة "dmc"، عرض حكاية "ضي القمر" لكندة علوش يوم السبت القادم، وهي إحدى قصص مسلسل "إلا أنا"، الذي يضم 6 حكايات كل منها 10 حلقات.
ونشرت القناة على حسابها بموقع "فيسبوك" تفاصيل العرض الأول للعمل قائلة: مع كل حكاية قصة جديدة بتنقلنا لعالم تاني، استنوا حكاية "ضي القمر" في مسلسل إلا أنا لكندة علوش على شاشة dmc بدءًا من 26 سبتمبر الساعة 8 مساء.
حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن.
"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
ونشرت القناة على حسابها بموقع "فيسبوك" تفاصيل العرض الأول للعمل قائلة: مع كل حكاية قصة جديدة بتنقلنا لعالم تاني، استنوا حكاية "ضي القمر" في مسلسل إلا أنا لكندة علوش على شاشة dmc بدءًا من 26 سبتمبر الساعة 8 مساء.
حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن.
"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.