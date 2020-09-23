إسماعيل الشريف: زيارة حفتر وصالح لمصر للتأكيد على «مبادرة القاهرة» لحل أزمة ليبيا

قال النائب في البرلمان الليبي إسماعيل الشريف، إن زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان وقائد الجيش المشير خليفة حفتر إلى القاهرة اليوم الأربعاء، جاءت بدعوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الجهود التي تبذلها مصر في تذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا.وأكد النائب الليبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا اللقاء برعاية الرئيس السيسي يعتبر دعما كبيرا من قبل القاهرة لتجاوز الأزمة القائمة، وإنهاء الصراع الليبي الذي مزق أواصر البلاد وبدد مقدراتها.وأشار الشريف إلى أن مصر هي الامتداد الطبيعي للشعب الليبي من خلال العلاقات المميزة سواء أكانت على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي عبر تاريخ البلدين والشعبين.وأعرب النائب في البرلمان الليبي عن خالص شكره للرئيس السيسي والجهود التي تبذلها مصر على تحملها هذه للمسئولية، في ذلك الوقت لحرج في وقت تراجعت فيه العديد من الدول عن بذل وقيادة مثل هذه المساعي.وأوضح أن هذا اللقاء يأتي أيضا للتأكيد على "مبادرة القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا والتي أعلنها الرئيس السيسي في وقت سابق، وهي من تحظى بتأييد ليبي وإقليمي ودولي، لافتا إلى أن لقاء اليوم جاء ضمن تنفيذ وتفعيل مبادرة القاهرة ودعم الاستعداد للمرحلة المقبلة، بالتالي وجود مجلس رئاسي جديد، والتأكيد على دور القوات المسلحة في المرحلة المقبلة وهذا مهم جدا؛ لتوضيح العديد من النقاط وتبديد المخاوف لدى جميع الأطراف الليبية.وتعليقا على مشاورات جنيف التي ستعقد الشهر المقبل لبحث الحل السلمي للأزمة، أوضح الشريف أنه سيتم مناقشة تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة وتفعيل مبادرة القاهرة بشكل أساسي وتنفيذها بخطوات عميلة والانتقال إلى مرحلة التوطئة والتهدئة وتقريب وجهات النظر، وبالفعل هذا ما يجري الآن على الأرض في ليبيا، من أجل الوصول إلى حل ملائم ينهي الحرب والصراع القائمين في ليبيا منذ سنوات.وأوضح عضو البرلمان الليبي، أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الأعداد المشاركة من كل طرف في مشاورات جنيف فما زالت الأمور قيد النقاش، وسيتم حسمها خلال أيام فهناك حديث يجري الآن بخصوص هذا الأمر من حيث العديد وهويتهم وما سيتم مناقشته وكذلك البيان الختامي.