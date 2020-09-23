مؤلفات السنباطي والموجي وبليغ على المسرح الكبير بالأوبرا

تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، بمشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي، خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.ومنها معزوفة لونجا رياض – حقابله بكره - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الأيام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي، "مغرم صبابة" لـ بليغ حمدي، "بتبص لي كده ليه" لـ محمد القصبجي، "كعب الغزال" لـ منير مراد، "بيني وبينك إيه" لـ كمال الطويل، جبار - "الأسمراني" لمحمد الموجي، بجانب موسيقى "دقات القلب" لأحمد فؤاد حسن و"احتار خيالي" لحسين جنيد.