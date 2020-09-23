إيمي إسلام تكشف شخصيتها فى «11 شارع النخيل»

انتهت الفنانة إيمي إسلام من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "11 شارع النخيل" خلال الفترة الماضية، الذي من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الشهر المقبل.وكشفت "إيمي" لـ"الدستور" عن شخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث العمل حيث تظهر بدور "إنفلونسر" مشهورة ولها متابعون، مشيرة إلى أن أحداث العمل تحكي فترة الحظر وقت انتشار فيروس كورونا المستجد، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل وتجسيدها هذا الدور الجديد والمختلف بالنسبة لها.يعتبر مسلسل "11 شارع النخيل" تجربة شبابية يضم عددا كبيرا من الوجوه الشابة، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن الذي يظهرون كضيوف شرف كنوع من الدعم لهم، ومنهم الفنان نضال الشافعي والفنانة عبير منير، ويتضمن العمل 7 حلقات ويعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.