كتاب لغة الجسد دليلك لمعرفة ما يخفيه الآخرون

نظرًا لما نمر به خلال هذه الفترة من اضطرابات وتقلبات مزاجية بسبب جائحة كورونا المستجدة، وتعصب البعض باستمرار مما يحدث، ربما يغضب منا البعض لعدم معرفتنا بما يحدث بداخلنا، لذلك يبحث عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن كتب تتحدث عن كتاب لغة الجسد حتى نعرف طبيعة الأشخاص الذين نقابلهم بطريقة غير شفهية بدون الحديث، ومن أهم الكتب التي نالت إعجاب الرواد كتاب "لغة الجسد" لمؤلفه بيتر كلينتون، الذي يقع في 78 صفحة، وهو من كتب التنمية البشرية المهمة، ويمكن للقارئ تحميله من على عدة مواقع لأنه نسخة PDF.

وتعتبر لغة الجسد هي وسيلة اتصال مهمة بالآخرين نستخدمها بين بعضنا البعض بشكل يومي في العمل والحياة بشكل عام، وعند معرفة لغة جسد من أمامك من تعبيرات وحركات قد يؤدي ذلك إلى سرعة فهمه واندماجكما مع بعضكما البعض وتخطى الكثير من المشكلات والمعوقات، فهى طريقة لتوطيد العلاقات وتحسينها، ومن يستطيع أن يتعلم سيأخذ وقتا حتى يتمكن فيها وذلك من خلال القراءة الكثيرة.

والمفهوم الحقيقي الذي عرفه عدد كبير من المتخصصين في مجال التنمية البشرية للغة الجسد، هي المخرج والُمنفس للكم الكبير من الأحاسيس والأفكار التي تنتاب الإنسان ولا يستطيع النطق بها سواء عمدًا أو بدون عمد، ووفقا أيضا لما جاء في كتاب لغة الجسد، الذي يعرفك الكثير عن فن وأسرار الغة الجسد بسهولة ويسر وإتقانها بطلاقة، كما يتحدث الكتاب أيضا عن كيفية إدارة الجسم البشري.

كتاب لغة الجسد

ويضم 12 فصلا بين صفحاته، وهي: ماهية لغة الجسد، أساسياته، البيع والإقناع، طرق إلقاء المحاضرات والخطابات الرسمية، التفاوض، إجراء المقابلات، الثقة في النفس، الشك وعدم التصديق، لغة الجسد خارج محيط العمل، قواعد الإتيكيت الدولية، لغة الجسد الإيجابية، والسلبية.

وفي مقدمة كتاب لغة الجسد قال بيتر كلينتون، عندما أردت أن أعرف مفهوم لغة الجسد طرحت هذا السؤال على عدد كبير من الأصدقاء والأشخاص العاديين، وأجاب أغلبيتهم أن هذا المصطلح هو وسيلة من إحدى وسائل التواصل غير الشفهي بين الناس بعضهم البعض، وأكتشفت أن هذه الإجابات الكثية التي جاءت من قبل الأصدقاء إلا أنها لا تضم المعني الكامل للجسد ولكنها لا تحيد عنه.

وأضاف خلال مقدمة الكتاب حاولت تلخيص المصطلح لتداوله وسهولته بين العامة حتى يتسم بالسهولة والبساطة، ووجدت أيضا من خلال التعريف الذي قاله بعض الأشخاص أن السرعة الطبيعية العادية التي يتحدث تتراوح ما بين 100 إلي 120 كلمه في الدقيقة الواحدة، كما يمكنه أن في الدقيقة الواحدة أيضا بما يقرب من 800 كلمة.

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