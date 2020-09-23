«الجزيرة» استغلته.. «الدستور» توافق على تبنى قضية لاعب الكاراتيه إبراهيم عاشور

وافق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تبني قضية عمر إبراهيم عاشور، لاعب الكاراتيه المصاب بالشلل الدماغي، بعدما استغاث بالجريدة من استغلال قناة الجزيرة القطرية لوضعه الصحي.وكلف الباز الإدارة القانونية بجريدة الدستور بتولي الأمر واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد القناة القطرية في قضية اللاعب بعدما طالب عمر إبراهيم عاشور لاعب الكاراتيه المصاب بالشلل الدماغي، الدستور بتبني قضيته بعد استغلال وضعه الصحى من قبل قناة الجزيرة القطرية في تقرير عرضته القناة عبر حسابها الرسمي.وقال عاشور في تصريحات خاصة: "فوجئت بعرض تقرير عن حالتي الصحية على قناة الجزيرة القطرية، والتقرير كان عبارة عن لقطات مقتطعة من حوارات وتصريحات سابقة لي في مواقع وقنوات أخرى، والغريب أن قناة الجزيرة والقائمين عليها لم يتواصلوا معي من الأساس واستغلوا حالتي الصحية للهجوم على مصر وتشويه صورتها كما تفعل هذه القناة دائما".وأوضح لاعب الكاراتيه أن ما أغضبه استغلال القناة لحالته الصحية لتشويه صورة مصر، مما جعله يتواصل مع الجريدة، مطالبا الدستور بتبني قضيته خاصة بعد استغلال حالته الصحية في قناة الجزيرة دون علمه.يذكر أن "عاشور" يعاني من شلل دماغي بسبب إصابته بالصفراء بعد ولادته وكان يحتاج لنقل دم، مما جعله يصاب بالضمور في المخ وضعف الحركة ويعيش بالكرسي المتحرك.