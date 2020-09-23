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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إزالة التاتو..ريهام سعيد تثير الجدل دائمًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:47 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
شيماء دهب
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دائمًا ما تثير الإعلامية ريهام سعيد، الجدل بداية من الجن والشعوذة وآخرها فيديو مباشر خلال إزالتها التاتو الخاص بالحواجب.

نشرت الإعلامية فيديو مثيرا للجدل خلال حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، خلال إزالة "تاتو"، موضحة أنها قررت عودة جسدها لطبيعته.

وعبرت عن رأيها في إقبال الفنانين على عمليات التجميل قائلة:" إنها دائمًا ما تخرج لايف دون أن تهتم بعمل شعرها".

واستكملت: «التاتو حرام وأنا وضعت ذلك في الاعتبار، والأمر مرهق ولكنني قررت أن أتحمل الأمر من أجل العودة إلي الطبيعة».

"بوستات" متتالية لريهام آثارت جدلا نرصدها خلال السطور التالية:

هغير من نفسي ومليش دعوة بحد
قالت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها على موقع الصور الشهير "انستجرام" إنها تستعد لبداية جديدة قائلة:"اكتشفت إن ممكن الواحد يغير من نفسه للأحسن يا رب، بداية جديدة بدون مشاكل، الفنانة العبقرية إسعاد يونس صاحبة السعادة قالت إن من السعادة إنك تبعد عن المشاكل، أنا من النهارده مليش دعوة بحد ولا بحاجة مش هاصلح الكون أنا هاحب ريهام عشان بصراحة محدش نفعني، هابقى جدعة زي ما أنا بس مع ريهام الأول".

ماحدش يقولي يا إعلامية موقوفة
وكان لها بوست آخر مثير للجدل وهو عن رجوعها مرة أخرى للظهور عبر الإعلام معلنة انتهاء مدة وقوفها، حيث قررت نقابة الإعلاميين منذ عام وقف الإعلامية ريهام سعيد، ومنعها من مزاولة أي نشاط إعلامي.

وقالت عبر الإنستجرام: "ماسمعش ولا أشوف حد بيكتب الإعلامية الموقوفة.. مابقتش موقوفة والسنة دي كلنا قعدناها في البيت مش أنا لوحدي وعدت السنة بسلام يالا افرحوا معايا بالبداية الجديدة واللي جاي كله خير ونجاح أنا متأكدة إن ربنا كبير وعظيم.. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة.. بحبكوا أوي".

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