إحالة سيدة تعدت على حماها بآلة حادة فى المرج للجنايات

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة سيدة وشقيقها لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالتعدي على والد زوجها بآلة حادة بعد مشاجرة نشبت بينهم.ووجهت لهما النيابة تهمة التعدى على رجل مسن بآلة حادة والشروع في قتله.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين هم "نبيلة. م"، "إبراهيم. م"، وقالت المتهمة الأولى إن والدة زوجها توفت قبل الواقعة بثلاثة شهور، ومنذ وفاتها ووالد زوجها يتشاجر معها على أتفه الأسباب ويسبها ويسب أهلها دون أى أسباب واشتكت لزوجها عدة مرات لكن بلا جدوى.وبيوم الواقعة تشاجر معها لتأخرها في طهي الغداء وانهال عليها بالضرب بعصا خشبية؛ مما دفعها للاتصال بشقيقها لإيجاد حل مع والد زوجها في تعديه عليها بالضرب المتكرر، مشيرة: "وفور حضور شقيقى ظل والد زوجى يهلل ويحاول اتهامه بالسرقة فقام شقيقي بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة".وقال المجنى عليه في أقواله، إنه فوجئ بقيام شقيق زوجة ابنه بالبحث في مكتبه الخاص عن الأوراق الخاصة بملكية المنزل والسيارة، وعندما حاول الاستغاثة قاموا بضربه بآلة حادة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بوصول مسن للمستشفى مصاب بجرح نافذ نتيجة ضربه بآلة حادة على رأسه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبمناقشته اتهم زوجة ابنه وشقيقها بمحاولة قتله وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.