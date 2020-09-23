سقوط تاجر نقد أجنبي بـ150 ألف ريال سعودي في الشرقية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد الأشخاص يتاجر فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية.وتبين أنه يستبدل العملات بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 150،000 ريال سعودي، 100،000 درهم إماراتى، 10،000 دينار كويتى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.