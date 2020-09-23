سقوط 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحيرة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء في محافظة البحيرة.وتبين ضبط 6107 دولارات أمريكية، 1300 يورو، 2505 دراهم إماراتية، 83 ريالا سعوديا، 302490 جنيها مصريا، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.