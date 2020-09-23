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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: ارتفاع حصيلة القتلى في انهيار مبنى إلى 39

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
انهيار مبنى
انهيار مبنى
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ارتفع عدد قتلى انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة بهيواندي الهندية، بالقرب من مدينة مومباي، إلى 39 قتيلا، وفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا.

وانهار المبنى الواقع في ضواحي مومباي مساء الاثنين، وقامت فرق الإنقاذ وسكان المنطقة بعمليات الإنقاذ وتمكنوا من انتشال 20 شخصا من تحت الأنقاض.

وقام رجال الإنقاذ خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية بإخراج جثث 13 ضحية أخرى من ضحايا الكارثة من تحت الأنقاض، وقدرت المصادر أن ما يقرب من 25 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

ومن بين القتلى 15 طفلا تراوحت أعمارهم من سنتين إلى 15 عاما، ولا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة وسط ظروف معقدة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وقامت الشرطة بإصدار مذكرة إيقاف بحق صاحب المبنى ومساعد في البلدية لتقاعسهم بالعمل ولإجراء تحقيق حول انهيار المبنى.

وأشارت الشرطة إلى أن صاحب المبنى سبق أن تلقى إخطارات عديدة بشأن سوء حال المبنى. وبحسب القاطنين، فإن المبنى الذي بني عام 1977 لم يتم تجديده منذ فترة طويلة.

وأعلنت الحكومة تعويضات بمبلغ 500 ألف روبية لأسر كل ضحية.

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