سقوط مسجل لتسهيل الدعارة عبر «فيسبوك» بالدقي

نجحت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 15 ألف جنيه للسيدة في الأسبوع في الدقي.رصدت مباحث الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة مسجل خطر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته 4 سيدات أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وبحيازته 4 هواتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات، ومبلغ مالى.واعترف المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال السيدات اللاتى بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية فى الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت لفترة محدد المدة مقابل 15 ألف جنيه لمدة أسبوع، وأنه أنشأ الصفحة لذات الغرض، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.