تايلاند تسجّل 3 إصابات وافدة بكورونا والإجمالى 3514 حالة
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
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أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 القول "إن الحالات الجديدة لمواطنين تايلانديين تم اكتشافهم في الحجر الصحي بعد عودتهم من اليابان وفرنسا".
وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و514 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3345 حالة بينما لا يزال هناك 110 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 القول "إن الحالات الجديدة لمواطنين تايلانديين تم اكتشافهم في الحجر الصحي بعد عودتهم من اليابان وفرنسا".
وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و514 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3345 حالة بينما لا يزال هناك 110 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.