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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تسجّل 3 إصابات وافدة بكورونا والإجمالى 3514 حالة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
أ ش أ
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أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 القول "إن الحالات الجديدة لمواطنين تايلانديين تم اكتشافهم في الحجر الصحي بعد عودتهم من اليابان وفرنسا".

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و514 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3345 حالة بينما لا يزال هناك 110 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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