6.5 % انخفاضًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 97.39 خلال شهر يوليو 2020 (أولي) مقابل 104.14 خلال شهر يونيو 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪.أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، بلغ الرقم القياسى لصناعة المركبات ذات المحركات 174.3 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020، حيث بلغ 161.4 بارتفاع قدره 8.0% وذلك بسبب زيادة الطلب والمبيعات.كما ارتفع الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية إلى 126.9 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 122.1 بارتفاع قدره 3.9٪، وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية نظرًا لظروف جائحة كورونا.وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلغ الرقم القياسى لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 70.0 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 77.9 بانخفاض قدره 10.1٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب علي منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 64.1 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 66.4 بنسبة انخفاض قدرها 3.5% وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار أقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.