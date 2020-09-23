رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6.5 % انخفاضًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 97.39 خلال شهر يوليو 2020 (أولي) مقابل 104.14 خلال شهر يونيو 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪.

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، بلغ الرقم القياسى لصناعة المركبات ذات المحركات 174.3 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020، حيث بلغ 161.4 بارتفاع قدره 8.0% وذلك بسبب زيادة الطلب والمبيعات.

كما ارتفع الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية إلى 126.9 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 122.1 بارتفاع قدره 3.9٪، وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلغ الرقم القياسى لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 70.0 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 77.9 بانخفاض قدره 10.1٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب علي منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 64.1 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 66.4 بنسبة انخفاض قدرها 3.5% وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار أقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. 9 مصابين بسقوط «لعبة ملاهي» في مطروح

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. موعدها ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

الصور

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

ختام فعاليات أوليمبياد الطفل المصرى بتتويج أبطال الإسكندرية

عودة طائرة بنس إلى المطار عقب اصطدامها بطائر

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-9-2020

جنوح أكثر من 470 حوتًا قبالة سواحل تسمانيا الأسترالية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«المشترك الثقافى بين الأديان» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

بدائل للنشر تصدر كتاب «الشغالات وأنا» وديوانين شعريين

«الجمل» تطرح النسخة العربية لرواية «نائب القنصل»

«الأعلى للثقافة» يناقش المشهد السياسى فى انتخابات «الشيوخ».. الليلة