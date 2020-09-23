تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-9-2020



تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 23-9-2020



يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 23-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.ويشهد، اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة رطبا نهارا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا لطيف ليلا على القاهرة القاهرة والوجه البحري، كما يسود الطقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، فيما يكون حار نهارا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، معتدل ليلا على جنوب سيناء.وبالنسبة الطقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، لطيف ليلا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 30وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 32شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 32طنطا: الصغرى 23 والعظمى 32دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 31بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 30مطروح: الصغرى 24 والعظمى 29السلوم: الصغرى 22 والعظمى 28سيوة: الصغرى 20 والعظمى 32بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 32الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 34السويس: الصغرى 23 والعظمى 34العريش: الصغرى 24 والعظمى 31رفح: الصغرى 24 والعظمى 31رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 34نخل: الصغرى 20 والعظمى 33نويبع: الصغرى 27 والعظمى 36طابا: الصغرى 26 والعظمى 33كاترين: الصغرى 21 والعظمى 30الطور: الصغرى 27 والعظمى 34شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 36الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36المنيا: الصغرى 24 والعظمى 38أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 39سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 40قنا: الصغرى 26 والعظمى 42إدفو: الصغرى 27 والعظمى 44الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 43الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 42شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 37أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36حلايب: الصغرى 27 والعظمى 34رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35