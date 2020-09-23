«غنا مصرى» تحيى أمسية فنية بمسرح الهناجر.. الليلة

ضمن فعاليات برنامج «عودة الروح» الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تقدم فرقة «غنا مصري» حفلتها في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.حيث يستمتع جمهور ساحة مركز الهناجر، لأكثر من ساعة ونصف بباقة متنوعة من الأغانى منها «بتناديني تاني ليه، رايحة فين يا حاجة، ساعة معاك، عراف، يا سيدة، لأجل النبى، بص على حلاوة، قمرُ، مدد شدي حيلك يابلد»، يتغنى بها الفنانون: «مصطفى سامي، رباب ناجي، ماهر محمود»، بقيادة المايسترو محمد باهر.يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.