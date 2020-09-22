أحمد عكاشة: كورونا فى مصر وصلت لـ80%

بدأت، منذ قليل، فعاليات محاضرة بعنوان "الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات" للدكتور أحمد عكاشة عالم الطب النفسي، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ويديرها الإعلامي الكبير مفيد فوزي.وقال أحمد عكاشة إن نسبة من أصيبوا بفيروس كورونا في مصر قد تصل إلى 80% وإن كانوا يعالجون فى منازلهم مثلها مثل الإنفلونزا.وأكد عكاشة أن أخطر ما في الأمر حالة الإرهاب الذى تسببها وسائل الإعلام المرئية، وأن حالة الخوف من كورونا هي أخطر ما فى الأمر.