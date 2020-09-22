رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبنانى يبدأ التحقيق فى انفجار «عين قانا»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:46 م
انفجار عين قانا
انفجار عين قانا
أ ش أ
طباعة
أعلن الجيش اللبناني بدء التحقيقات لبيان أسباب الانفجار القوي الذي وقع ببلدة عين قانا الواقعة بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني في بيان مقتضب أن الانفجار وقع حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في أحد المباني، وأن قوة الجيش حضرت إلى المكان لتباشر التحقيقات.

وفرض "حزب الله" طوقا أمنيا محكما حول بلدة "عين قانا" ومنعت عناصره الاقتراب بصورة كلية من بؤرة الانفجار الذي وقع بداخل أحد المباني السكنية التابعة للحزب بأطراف البلدة، وتسبب في انهيار المبنى بشكل كامل، إلى جانب تصدع المنازل والمباني السكنية المجاورة وتحطم واجهاتها الزجاجية.

ولم يتبين حتى الآن بصورة رسمية السبب المؤدي إلى وقوع الانفجار، وسط تضارب كبير في المعلومات والأنباء حول طبيعة المبنى، ما بين تأكيدات أن المبنى يستخدم كمستودع للأسلحة والذخائر لصالح حزب الله، وراوية ثانية مفادها أن المبنى يعود لإحدى الجمعيات التابعة لحزب الله والمتخصصة في نزع الألغام ومخلفات الحروب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحقيق مع 27 متهما فى التعدى على سيارة شرطة بالبدرشين

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

إيداع المتهمين بحرق «طفل التنمّر» مؤسسة عقابية لمدة 15 يومًا

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

النيابة السويسرية تطالب بسجن ناصر الخليفى

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات حكامِ مصرَ
يوسف إدوارد
"قبر" الخواطر
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثانية)

«حكاوي مطبعجية».. يكشف ازدهار صناعة «القباقيب» بالمطابع الأميرية

«مجلس الشيوخ.. قراءة في المشهد السياسي» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة