رنا سماحة تطرح كليب «بقيت شبهك» من ألبوم «7 رجالة» (فيديو)

طرحت الفنانة رنا سماحة كليب أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك" من ألبومها الجديد سبع رجالة، عبر قناتها بموقع يوتيوب.أغنية "بقيت شبهك" من كلمات أحمد حسن راؤول، من ألحان محمد الصاوي، توزيع أحمد عبد السلام، Styling & artwork رودي سماحة، والكليب من إخراج سامي بساط.ويحتوي ألبوم رنا الجديد على 10 أغنيات هي: "نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، تتر النهاية".