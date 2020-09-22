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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يُعلن عودة نشاط شركة الخطوط البحرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:04 م
الفريق ركن مهندس
الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر
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أعلن الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عودة شركة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين)، اعتبارا من اليوم، باعتبارها الناقل الوطني وعماد التنمية في السودان.

وقال جابر، في كلمته خلال ورشة حول "مبادرة استعادة الخطوط البحرية السودانية"، نظمتها المبادرة بالتعاون مع وزارة البنى التحتية والنقل، إن الخطوط البحرية تُعتبر شركة عملاقة أسهمت في تنشيط وإحياء الاقتصاد القومي للبلاد ولعبت دورا مقدرا في النهضة والتنمية، مشيراَ إلى الدمار الذي طال الشركة (التي تمت تصفيتها قبل سنوات)، في عهد النظام البائد بسبب الممارسات الخاطئة التي أدت إلى هجرة الكفاءات والكوادر المؤهلة بالشركة إلى الخارج.

وأوضح الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر أن مبادرة استعادة الخطوط البحرية السودانية تعد من المبادرات الوطنية التي نشأت بعد التغيير والثورة، مشيداَ بجهدها في تنظيم هذه الورشة التي تستهدف إعادة الدور الريادي للخطوط البحرية في التنمية الاقتصادية.

ووجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالإسراع في العمل من أجل إنفاذ المبادرة حتى يصل السودان إلى مصاف الدول المتقدمة خاصة بعد الانفتاح الذي سيحدث قربباَ في البلاد، مشيرا إلى الموارد الطبيعية الضخمة التي يذخر بها السودان والتي يمكن أن تشكل ركيزة للتعاون بينه وبين دول العالم.

وأشاد بجهود كل العاملين في شركة الخطوط البحرية من أجل استعادة دورها الطليعي في منظومة الاقتصاد، وبتعاون وزارة البنى التحتية والنقل ومساهمتها في التنمية المستدامة بالبلاد.

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