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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارمن سليمان تغني من «طريقي إلى النجوم» في كارتون «فوق القمر»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:20 م
الفنانة كارمن سليمان
الفنانة كارمن سليمان
دعاء عبد المقصود
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تغني الفنانة كارمن سليمان النسخة العربية لأغنية "طريقي إلى النجوم"، وهي الأغنية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة "فوق القمر"، ومن المقرر طرحها على المنصات الرقمية يوم الجمعة 25 سبتمبر.

و علقت المطربة الشابة قائلة، " يسعدني التعاون مع "نتفليكس" في هذا المشروع الجديد، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من "نتفليكس" بصناعة وإتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة."
وأضافت:" لطالما كنت حريصة على المشاركة في فيلم مميز وبالدبلجة المصرية مثل فيلم "فوق القمر"، من صناعة أحد أساطير الرسوم المتحركة "غلين كين"، أتشوق لمشاهدة الفيلم مع عائلتي ومتابعة مغامرة "فاي فاي" المشوقة لتحقق المستحيل."

و سيكون فيلم فوق القمر متوفرًا بالدبلجة العربية واللهجة المصرية، وهو أحد أعمال "غلين كين" صانع الأفلام ومبدع الرسوم المتحركة والفائز بجائزة الأوسكار.

والفيلم تدور أحداثه حول فتاة شابة مشرقة وشغوفة بالعلم، تهدف لبناء سفينة صاروخية إلى القمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، فوق القمر هي مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع.

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