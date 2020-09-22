بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات وتُغرم المخالفين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ارتداء أقنعة الوجه سيصبح إجباريًا لعمال المحال، النوادل، وسائقي سيارات الأجرة، وذلك ضمن تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأضاف جونسون في كلمته أمام برلمان بلاده اليوم الثلاثاء، ونقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: "أنه سيجري فرضُ غرامات مادية تصل إلى 200 جنيه إسترليني للمخالفين وستمتد لتشمل الزبائن، حيث إن بلادنا وصلت إلى نقطة تحول خطيرة في مكافحتها للفيروس وينبغي عليها التحرك الآن لتجنب أية عواقبَ وخيمة في المستقبل".وأوضح أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تستمر لـ 6 أشهر مقبلة، قائلًا: "إنه في الوقت الحالي، فإن الفيروس حقيقة من حقائق حياتنا".وأشار إلى الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لمكافحة كورونا وهي، ينبغي على موظفي المكاتب العمل من المنزل مرة أخرى متى أصبح ممكنًا أما عمال الخدمات العامة الرئيسية وجميع المهن التي لا يمكن العمل فيها من المنزل كعمال البناء والتجزئة عليهم الاستمرار في عملهم.ولفت إلى أنه بدءًا من الخميس المقبل سيكون على جميع المطاعم أن تغلق الساعة 10 مساءً ويمكن استمرارها في خدمات التوصيل، وتم تمديد شرط ارتداء أقنعة الوجه لموظفي بيع التجزئة، وسائقي سيارات الأجرة وكل شخص على صلة بخدمات الضيافة، وغرامات المخالفين سترتفع لـ200 جنيه استرليني للمخالفة الأولى.ونوه بأن الإجراءات تتضمن أيضًا أن حفلات الزفاف لا يحضرها سوى 15 شخصًا أما الجنازات فيمكن لـ30 شخصًا حضورها، وإلغاء إعادة الفتح التدريجية لملاعب الأندية الرياضية.. مع ضمان بقاء المدارس، والكليات والجامعات مفتوحة؛ لأن لا شىء أهم من التعليم، والصحة ورفاهية الشباب.وأكد جونسون أن هذه الإجراءات لن تشير إلى عودة الإغلاق الكامل الذي جرى في شهر مارس، حيث إننا لم نصدر أمرًا عامًا بالبقاء في المنزل.