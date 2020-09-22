رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات وتُغرم المخالفين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ارتداء أقنعة الوجه سيصبح إجباريًا لعمال المحال، النوادل، وسائقي سيارات الأجرة، وذلك ضمن تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف جونسون في كلمته أمام برلمان بلاده اليوم الثلاثاء، ونقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: "أنه سيجري فرضُ غرامات مادية تصل إلى 200 جنيه إسترليني للمخالفين وستمتد لتشمل الزبائن، حيث إن بلادنا وصلت إلى نقطة تحول خطيرة في مكافحتها للفيروس وينبغي عليها التحرك الآن لتجنب أية عواقبَ وخيمة في المستقبل".

وأوضح أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تستمر لـ 6 أشهر مقبلة، قائلًا: "إنه في الوقت الحالي، فإن الفيروس حقيقة من حقائق حياتنا".

وأشار إلى الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لمكافحة كورونا وهي، ينبغي على موظفي المكاتب العمل من المنزل مرة أخرى متى أصبح ممكنًا أما عمال الخدمات العامة الرئيسية وجميع المهن التي لا يمكن العمل فيها من المنزل كعمال البناء والتجزئة عليهم الاستمرار في عملهم.

ولفت إلى أنه بدءًا من الخميس المقبل سيكون على جميع المطاعم أن تغلق الساعة 10 مساءً ويمكن استمرارها في خدمات التوصيل، وتم تمديد شرط ارتداء أقنعة الوجه لموظفي بيع التجزئة، وسائقي سيارات الأجرة وكل شخص على صلة بخدمات الضيافة، وغرامات المخالفين سترتفع لـ200 جنيه استرليني للمخالفة الأولى.

ونوه بأن الإجراءات تتضمن أيضًا أن حفلات الزفاف لا يحضرها سوى 15 شخصًا أما الجنازات فيمكن لـ30 شخصًا حضورها، وإلغاء إعادة الفتح التدريجية لملاعب الأندية الرياضية.. مع ضمان بقاء المدارس، والكليات والجامعات مفتوحة؛ لأن لا شىء أهم من التعليم، والصحة ورفاهية الشباب.

وأكد جونسون أن هذه الإجراءات لن تشير إلى عودة الإغلاق الكامل الذي جرى في شهر مارس، حيث إننا لم نصدر أمرًا عامًا بالبقاء في المنزل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

الصور

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

image description

توسعة مدرستين في أسيوط للحد من الكثافةالطلابية

image description

الأحد.. بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

موعد بدء فصل الخريف

«شمس المعارف الكبرى».. أخطر كتاب في التاريخ

هل غسل اليدين دون صابون عديم الفائدة؟

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
"قبر" الخواطر
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
المزيد

الثقافة

«مجلس الشيوخ.. قراءة في المشهد السياسي» ندوة بـ«الأعلى للثقافة» غدًا

بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة

تحف وملابس كلاسيكية.. مقتنيات متحف المركز القومي للمسرح (صور)

محمد حسن أفندى أول من خفض حروف العربية فى المطبعة من 900 إلى 28