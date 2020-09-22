تضامن الأقصر توفر معاشًا لسيدة وجهت استغاثة لمجلس الوزراء

تواصلت منال لمعي طنيوس مسئول منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء بمحافظة الأقصر، مع إحدى الشاكيات تليفونيًا، ثم تم التواصل مع وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وتبين أن هناك أوراق مطلوبة منها للمعاش ولم تستكملها.ومن جانبه، أوضح صبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم توجيه رئيس الوحدة الاجتماعية المختص بإدارة البياضية لبحث حالتها ميدانيًا، وتبين أن الشاكية تقيم في نجع محمد موسى بالحبيل بإدارة البياضية، وهى تقيم فى منزل على مساحة 2 قيراط، وقد تم التواصل مع بعض منظمات المجتمع المدنى لدفع قيمة 25% من قيمة التصالح على منزلها.كما تم تقديم مساعدة فورية مالية وعينية تستمر لعدة أشهر لحين تحسن حالتها المادية من جمعية البر والرحمة، وبالتنسيق مع مكتب تأمينات البياضية تبين أن الشاكية سيتم صرف معاش تأمينى لها أول الشهر القادم- معاش للزوج المتوفى، وتم توجيه الشاكية لعمل استمارة مساعدة من التكافل الاجتماعى.وفى سياق متصل، تقدم مواطن مقيم بقرية الزنيقة بمركز إسنا جنوب الأقصر، بشكوى تفيد بأن أسرته تقيم فى منزل من الطوب الأخضر متآكل ولا يوجد سقف وبعض الأثاث المتهالك ولا يوجد دخل ثابت للأسرة ولديه ٥ أبناء، ويحتاج إلى بناء سقف للمنزل، وأيضًا يحتاج إلى معاش من التضامن الاجتماعي، وتم بحث الشكوي وقام رئيس وحدة الزنيقة بزيارة الأسرة بالمنزل، وبحث شكوي المواطن.وتبين أن المواطن يتقاضي معاش تأميني من التأمينات الاجتماعية، وتم عمل تظلم للزوجة حيث إنها مريضة وناجحة قومسيون طبي، وتمت إعادة فتح للحالة وإعادة التسجيل لحصول الزوجة على فيزا برنامج "كرامة".كما تم عمل استمارة تكافل اجتماعي (معونة شتاء) للأسرة وذلك لمساعدة الأسرة ماديًا، والتواصل مع جمعية الفرقان بالزنيقة وإدراج المواطن في خطة الجمعية لبناء سقف المنزل وإعادة تهيئة المنزل.ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الشكر لرئيس مركز البياضية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفريق العمل بالتضامن الاجتماعي والجهات الأخرى المعاونة، للاستجابة السريعة وتقديم الدعم والمساعدات المطلوبة.