تضامن الأقصر توفر معاشًا لسيدة وجهت استغاثة لمجلس الوزراء
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:53 م
هدى الأميرطباعة
تواصلت منال لمعي طنيوس مسئول منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء بمحافظة الأقصر، مع إحدى الشاكيات تليفونيًا، ثم تم التواصل مع وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وتبين أن هناك أوراق مطلوبة منها للمعاش ولم تستكملها.
ومن جانبه، أوضح صبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم توجيه رئيس الوحدة الاجتماعية المختص بإدارة البياضية لبحث حالتها ميدانيًا، وتبين أن الشاكية تقيم في نجع محمد موسى بالحبيل بإدارة البياضية، وهى تقيم فى منزل على مساحة 2 قيراط، وقد تم التواصل مع بعض منظمات المجتمع المدنى لدفع قيمة 25% من قيمة التصالح على منزلها.
كما تم تقديم مساعدة فورية مالية وعينية تستمر لعدة أشهر لحين تحسن حالتها المادية من جمعية البر والرحمة، وبالتنسيق مع مكتب تأمينات البياضية تبين أن الشاكية سيتم صرف معاش تأمينى لها أول الشهر القادم- معاش للزوج المتوفى، وتم توجيه الشاكية لعمل استمارة مساعدة من التكافل الاجتماعى.
وفى سياق متصل، تقدم مواطن مقيم بقرية الزنيقة بمركز إسنا جنوب الأقصر، بشكوى تفيد بأن أسرته تقيم فى منزل من الطوب الأخضر متآكل ولا يوجد سقف وبعض الأثاث المتهالك ولا يوجد دخل ثابت للأسرة ولديه ٥ أبناء، ويحتاج إلى بناء سقف للمنزل، وأيضًا يحتاج إلى معاش من التضامن الاجتماعي، وتم بحث الشكوي وقام رئيس وحدة الزنيقة بزيارة الأسرة بالمنزل، وبحث شكوي المواطن.
وتبين أن المواطن يتقاضي معاش تأميني من التأمينات الاجتماعية، وتم عمل تظلم للزوجة حيث إنها مريضة وناجحة قومسيون طبي، وتمت إعادة فتح للحالة وإعادة التسجيل لحصول الزوجة على فيزا برنامج "كرامة".
كما تم عمل استمارة تكافل اجتماعي (معونة شتاء) للأسرة وذلك لمساعدة الأسرة ماديًا، والتواصل مع جمعية الفرقان بالزنيقة وإدراج المواطن في خطة الجمعية لبناء سقف المنزل وإعادة تهيئة المنزل.
ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الشكر لرئيس مركز البياضية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفريق العمل بالتضامن الاجتماعي والجهات الأخرى المعاونة، للاستجابة السريعة وتقديم الدعم والمساعدات المطلوبة.
ومن جانبه، أوضح صبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم توجيه رئيس الوحدة الاجتماعية المختص بإدارة البياضية لبحث حالتها ميدانيًا، وتبين أن الشاكية تقيم في نجع محمد موسى بالحبيل بإدارة البياضية، وهى تقيم فى منزل على مساحة 2 قيراط، وقد تم التواصل مع بعض منظمات المجتمع المدنى لدفع قيمة 25% من قيمة التصالح على منزلها.
كما تم تقديم مساعدة فورية مالية وعينية تستمر لعدة أشهر لحين تحسن حالتها المادية من جمعية البر والرحمة، وبالتنسيق مع مكتب تأمينات البياضية تبين أن الشاكية سيتم صرف معاش تأمينى لها أول الشهر القادم- معاش للزوج المتوفى، وتم توجيه الشاكية لعمل استمارة مساعدة من التكافل الاجتماعى.
وفى سياق متصل، تقدم مواطن مقيم بقرية الزنيقة بمركز إسنا جنوب الأقصر، بشكوى تفيد بأن أسرته تقيم فى منزل من الطوب الأخضر متآكل ولا يوجد سقف وبعض الأثاث المتهالك ولا يوجد دخل ثابت للأسرة ولديه ٥ أبناء، ويحتاج إلى بناء سقف للمنزل، وأيضًا يحتاج إلى معاش من التضامن الاجتماعي، وتم بحث الشكوي وقام رئيس وحدة الزنيقة بزيارة الأسرة بالمنزل، وبحث شكوي المواطن.
وتبين أن المواطن يتقاضي معاش تأميني من التأمينات الاجتماعية، وتم عمل تظلم للزوجة حيث إنها مريضة وناجحة قومسيون طبي، وتمت إعادة فتح للحالة وإعادة التسجيل لحصول الزوجة على فيزا برنامج "كرامة".
كما تم عمل استمارة تكافل اجتماعي (معونة شتاء) للأسرة وذلك لمساعدة الأسرة ماديًا، والتواصل مع جمعية الفرقان بالزنيقة وإدراج المواطن في خطة الجمعية لبناء سقف المنزل وإعادة تهيئة المنزل.
ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الشكر لرئيس مركز البياضية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفريق العمل بالتضامن الاجتماعي والجهات الأخرى المعاونة، للاستجابة السريعة وتقديم الدعم والمساعدات المطلوبة.