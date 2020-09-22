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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المالية» تناقش مع «الغرفة التجارية» تطبيق النافذة الواحدة بجمارك الإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:37 م
المالية
المالية
هبه عويضه
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ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق النافذة الواحدة بجمارك الإسكندرية في منتصف أكتوبر المقبل، وآلية عمل شركة "MTS" داخل الجمارك، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وأشرف إبراهيم السيد، رئيس قطاع العمليات لشركة MTS، وأحمد عبد الرحمن، منسق المراكز اللوجستية بمكتب وزارة المالية، ومحمد عبد الحكيم محمد، منسق لوجستي، بوزارة المالية، وممثلي الجمارك وشركة MTS.

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، خلال كلمته، إن ميناء الإسكندرية، له طابع خاص، حيث تم إنشاؤه منذ القرن السابع عشر، وحجم المعاملات التجارية بالميناء تصل إلى 60% من حجم التجارة الدولية.

وقدم "الوكيل" الشكر للدكتورة منى ناصر، والمرافقين، لما قدموه من شرح وافٍ  لتطبيق منظومة الشباك الواحد، مشيرًا إلى استمرار التعاون المشترك بين وزارة المالية والمتعاملين مع الجمارك من منتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية للوصول للإفراج النهائي عن البضائع خلال 72 ساعة فقط، بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك بحضور عمرو مصيلحى، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، وعبدالعال علي عبدالعال، عضو شعبة النقل الدولي، ومدحت حبش، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي، وأميرة شوقي، عضو شعبة النقل الدولي.

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