«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن فكرة تسجيل "صفر إصابات" مستبعدة، إذ لا ينتهي أي فيروس بعد ظهوره، وهو ما حدث في الكثير من الفيروسات منها "أنفلونزا الطيور"، الخنازير، والتي ما زالت موجودة حتى الآن، لكن لها أعراضها وخطورتها لكن ليس بنفس درجة الحدة، فيما أصبحت طريقة تشخيصها وعلاجها معروفة، وبالتالي لم تعد تمثل وباء أو رعبا عالميا، وهو ما نأمل حدوثه مع كورونا.وأكد حسني لـ"الدستور"، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مستقرة وجيدة منذ فترة، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى لتسجيل "صفر وفيات"، والتي تستلزم اكتشاف مبكر للحالات وتشخيص سريع وعلاج مبكر للوصول لتلك المرحلة.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللجنة تتوقع زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، حيث أن العلاقة بين الفيروس والإصابة به يرجع لعلاقة الفيروس بالمناعة ومع تغيرات الجو الحادة يحدث في المناعة نوع من الانخفاض، وبالتالي يزيد نشاط الفيروسات، وعليه يجب الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع دخول فصل الشتاء.