أسقف مغاغة يستأنف برنامجه الأسبوعى «التعليم والعقيدة»

يستأنف الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة، اليوم الثلاثاء، برنامجه الأسبوعي "التعليم والعقيدة"، وذلك بعد توقفه الأسبوع الماضي وذلك لتواجده فى القاهرة.وتأتي الحلقة الأحدث من البرنامج بعنوان "كيفية سماع الإنسان لصوت الله"؛ وذلك ضمن الحلقات الأسبوعية التي يقدمها أسقف مغاغة، أسبوعيًا للتواصل مع أقباط الإيبارشية.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.ولفتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.تولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من فى إيبارشيته؛ تدبير الأمور، وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.