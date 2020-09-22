بـ45 جنيهًا.. عقد زواج يكشف مؤخر صداق سيد درويش والراقصة جليلة

"عقد زواج" سيد درويش والراقصة جليلة عبدالرحيم، كأحد مقتنيات متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وذلك ضمن المشروع القومي الذي يقوم الآن بتجميعه.المتحف يضم جميع مقتنيات رواد الفن والموسيقي والفنون الشعبية، حيث تم الآن جمع عدد كبير منها في المتحف وتم رصدها، ومنها ملابس لسيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب، ويوسف وهبي، وأمينة رزق، وعمر الحريري، وتوفيق الدقن ومجموعة أخرى من الفنانين.ومن أبرز المقتنيات التي توجد بالمتحف عقد زواج فنان الطرب سيد درويش من الراقصة جليلة، كما يوجد طربوشه والعود الذي كان يعزف عليه.وكشف عقد الزواج عن مؤخر الصداق الذي كتبه فنان الشعب إلى الراحلة جليلة عبدالرحيم، وقيمته 45 جنيهًا، والذي تم دفعه منه في الحال 30 جنيهًا، والمؤجل 15 جنيهًا، حيث تم الزواج في يوم الخميس 29 مايو 1919.