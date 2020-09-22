قتلت 17 ألفا.. أكثر الأسباب فتكًًا بأرواح المصريين

تحتل وفيات الإصابات أو الوفيات غير الطبيعية مرتبة متقدمة بين أهم أسباب وفيات المصريين، والتى حصدت أرواح ما يقارب الـ 17 ألف شخص خلال عام 2019، ما بين إصابات ناجمة عن حوادث الطرق، السقوط، الغرق، الحرق، التسمم، والانتحار.وتشير أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن حوادث الطرق تأتي في صدارة وفيات الإصابات بين المصريين بعدد 6721 حالة وفاة، تليها حوادث السقوط بعدد 1231 حالة وفاة، حوادث الغرق والغمر فى الماء من دون قصد بعدد 1007 حالات وفاة، حوادث التعرض لصعق كهربائى أو إشعاعى بعدد 634 حالة وفاة.كما بلغت وفيات التعرض لقوى ميكانيكية حية أو غير حية 345 حالة وفاة، التعرض لحرارة ومواد ساخنة بعدد 212 حالة وفاة، الاعتداءات بأساليب مختلفة 96 حالة وفاة، تسمم عارض بكيماويات 83 حالة وفاة، حوادث ناجمة عن أذى شخصى متعمد بوسائل متعمدة 75 حالة.