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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ذَبَح زوجة صاحب العمل لسرقتها في عين شمس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:24 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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«الكلب عض الأيد اللي اتمدت ليه».. كلمات تفوه بها رجل عجوز مسن ليدل على بشاعة عامل عنده في المحل طعنه في ظهره عندما خطط لسرقة مسكنه، وقتل زوجته في منطقة عين شمس.

صدر قرار الإحالة من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى مخلوف، وجاء به أن النيابة العامة تتهم «شعبان. م»، 30 سنة، عامل، بقتل المجني عليها شادية أحمد عليوه، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن توجه لمسكنها وتيقن من تواجدها حتى ظفر بها وطعنها بسلاح أبيض - سكين - قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.

وتبين من قرار الإحالة في القضية التي حملت رقم 10877 جنایات عين شمس، كما أن المتهم سرق هاتفين محمولين من مسكنها، واستمعت النيابة إلى أقوال عبيد ثابت، 79 سنة، مالك محل لبيع العصائر - زوج المجني عليها-، وأكد أن المتهم قتل زوجته ليتمكن من سرقة الشقة مستغلا عمله بالمحل المملوك له، وأنه راقبها حتى تأكد من وجودها وحدها بالشقة فصعد لها وقتلها.

وكشفت مناظرة النيابة للمتهم إصابته بسحجات بالرقبة واليد اليسري جاءت نتيجة دفاع المجني عليها عن نفسها، وتبين من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ان الوفاة جاءت نتيجة إصابات طعنية ورضية وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بأعلى منتصف خلفية العنق.
ذَبَح زوجة صاحب العمل لسرقتها في عين شمس
ذَبَح زوجة صاحب العمل لسرقتها في عين شمس

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