غدًا.. «غنا مصرى» على مسرح الهناجر

تقدم فرقة "غنا مصرى" حفلًا فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.يستمتع جمهور مركز الهناجر، لأكثر من ساعة ونصف بباقة متنوعة من الأغانى "بتنادينى تانى ليه، رايحة فين ياحاجة، ساعة معاك، عراف، يا سيدة، لأجل النبى، بص على حلاوة، قمرُ، مدد شدى حيلك يابلد"، يتغنى بها مصطفى سامى، رباب ناجى، ماهر محمود"، بقيادة المايسترو محمد باهر.ويواصل القطاع تقديم برنامج عودة الروح فى السابعة والنصف مساء يوميًّا حتى ٣٠ سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا.