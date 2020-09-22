غدًا.. «الناتو» يستضيف جولة جديدة من المباحثات التركية اليونانية

كشفت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، عن أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» قرر، اليوم الثلاثاء، عقد الاجتماع الـ5 بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، لمناقشة إجراءات الفصل في الاختصاصات البحرية لكلا البلدين، غدا الأربعاء.يذكر أن العلاقات التركية اليونانية تشهد حالة من التراجع الشديد في ظل الاستفزازات التركية المتمثلة في التعدي على مناطق الاختصاص البحري للجارة اليونان، وإرسالها سفينة التنقيب التركية «أوروتش رئيس» للبحث عن الموارد الطبيعية والغاز في المياه الإقليمية اليونانية.وكانت سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» قد عادت إلى ميناء أنطاليا بعد مغادرتها المنطقة التي تجري بها أعمال التنقيب بشرق البحر المتوسط، امتثالًا لقرارات الناتو ضد تحركات تركيا بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.