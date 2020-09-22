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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:35 م
أوسكار دي لارينتا
أوسكار دي لارينتا
سلمى بدر
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قدمت دار أزياء "أوسكار دي لا رينتا" مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف الراقية والفاخرة لعروس موسم ربيع عام 2021، هذه الدار المشهورة بتقديم الأزياء الراقية والفاخرة، تبرز باستمرار أنوثة العروس بأسلوب حالم وتنقلها من عالم مادي تقليدي، إلى عالم من الخيال.

اتسمت المجموعة بالطابع الرومانسي الهادئ والناعم، وبرزت أنوثة العروس مع التصميمات والقصات المبتكرة التي ترضي كل الأذواق وبرزت التصميمات المتعددة الطبقات والمنفوشة التي زينت بالتطريزات اليدوية الناعمة لتضفي لمسة من التألق والتفاؤل.

ولتكتمل إطلالة العروس الرقيقة، ركزت الدار على اعتماد قصات مختلفة من القصيرة إلى الطويلة والمنفوشة، في قصة الحورية والملكية وغيرها وأبرز ما ميز هذه المجموعة هو استخدام الدار للريش والقماش الشفاف والزخرفات على شكل أزهار.

قدمت الدار فستان زفاف أبيض اللون مصمم بقصة تركز على الريش الذي يغطي الجزء السفلي منه في حين تميز الكورسيه بالقصة المكشوفة، وللعروس الناعمة جدًا والساعية الى التألق بستايل بسيط، قدمت الفستان الابيض القصير بقصته المتناغمة مع الجسم والمكشوفة عند الكتفين والصدر تزينه أشكال الأزهار الصغيرة التي تضفي التميز إلى إطلالة العروس.

وصممت أيضًا فستان طويل ناعم بقصته المتناسقة مع الجسم والمزينة عند الأكمام والصدر والظهر بالأزهار البيضاء مع قصة الأكتاف المنسدلة وللعروس الناعمة والهادئة قدمت الفستان بقصة حورية والمكشوف عند الكتفين والصدر والظهر، مع الشكل المنفوش عند الأسفل بطول متفاوت لعصرية أكبر في الإطلالة.
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
أوسكار دي لارينتا
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
«أوسكار دي لارينتا» تقدم مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لعروس 2021
أوسكار دي لارينتا

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