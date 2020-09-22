بريطانيا: يجب على المواطنين أن يعملوا من المنزل

قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد "تحولًا في التركيز"، مضيفًا أنه "إذا كان من الممكن للمواطنين أن يعملوا من المنزل، فيجب عليهم القيام بذلك".وجاءت تصريحات جوف لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قبيل إلقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبيان أمام مجلس العموم، حيث سيقوم بإطلاع نواب البرلمان والأمة بالإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.وذكرت "سكاي نيوز" أن الخطاب المقرر أمام مجلس العموم سيعقبه خطاب تليفزيوني للأمة، سيكشف جونسون فيه عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بمواجهة الارتفاع الدراماتيكي في حالات الاصابة بمرض "كوفيد- 19".ومن المقرر أن يتم إجبار الحانات والبارات والمطاعم في جميع أنحاء إنجلترا، على الإغلاق في الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من بعد غد الخميس، بينما طُلب من المواطنين أن يعملوا من المنزل من جديد إذا استطاعوا.وتأتي الإجراءات الجديدة التي سوف تشمل تقييد العمل في قطاع الضيافة بأكمله، بعد أن رفع كبار مسئولي الخدمات الطبية الحكومية في إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز، مستوى التأهب الخاص بمواجهة "كوفيد- 19" من المستوى الثالث إلى الرابع، مما يعني ارتفاع مستوى انتقال العدوى، وهو ما يتطلب تباعدًا اجتماعيًّا قسريًّا، بحسب "سكاي نيوز".وتأتي القواعد الجديدة بعد أن حذر كبير المستشارين العلميين للبلاد، باتريك فالانس، من أن بريطانيا قد تواجه نحو 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد كل يوم الشهر المقبل ما لم تبذل مزيدًا من الجهد لوقف تفشي المرض.