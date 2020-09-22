6 نصائح تجعل الطفل يحب المدرسة



١- التقديم للطفل في مدرسة مناسبة له

٢- نظمي له حقيبة وضعي بها أشياء يحبها

٣-التشجيع بالكلام



٤- حدثيه عن المدرسة



٥ - قومي بزيارة المدرسة باستمرار



٦- مقابلة المعلم الخاص به

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يتخوف الآباء من المشاكل التي قد تواجه أبنائهم وترهبهم من الذهاب إلى المدرسة، والتي يجب حلها قبل بدء الدراسة، لمواجه الطلاب العام الجديد بسعادة وراحة.ويقول الدكتور حسام صالح استشاري التنمية البشرية في تصريحات صحفية لـ"الدستور" إن رفض الطفل للمدرسة يرجع إلى مشكلات نفسية، مثل: قلق الانفصال عن الأم، أو الرهاب الاجتماعي أو رفض المدرسة بسبب الخوف من المعلم نفسه، أو الطلاب الأكبر منه أو رفضها كنوع من التمرد.ويقدم استشاري التنمية البشرية، نصائح للآباء في حالة رفض طفلهم الذهاب إلى المدرسة، وأهمها:المدرسة عليها دور كبير لكي يحب الطفل الذهاب إليها فيجب على الأهالي اختيار مدرسة مناسبة لطفلك ويكون بها أنشطة يحبها الطفل، لكي يحب الذهاب إليها يوميا.عليكِ تنظيم حقيبة طفلك بنظام والبعد عن الفوضى، بالإضافة إلى ربط بعض النشاطات التي يمارسها في المدرسة بنشاطات منزلية.أخبري طفلك أن المدرسة هي الطريق إلى تحديد حلمة، وذلك من خلال التحدث مع طفلك عن الأحلام المستقبلية ونربط ذهابه إلى المدرسة بها.تكلّمي مع طفلك عن موضوع الدخول إلى المدرسة قبل أسابيع وبحماس شديد، ودعيه يشارك في شراء الشنطة وحقيبة الطعام خاصّته وتحضير الوجبات الخفيفة واختيار ثياب المدرسة فكل هذه الخطوات تخفّف من توتّره، ويشعر بأنّه يشارك في التحضيرات.كلّما كان المكان الجديد مألوفًا بالنسبة لطفلك، كلّما كانت مرحلة الانتقال أسهل وذهابك إليه يجعله يحب المدرسة حيث أنه يشعر بالأمان.تحدّثي مع معلمة طفلك واخبريها ما يحب طفلك وما يكره وماذا يجيد حتى يكون التعامل سهل.