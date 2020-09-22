86 ألفا و961 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى خمسة ملايين و487 ألفا و580 حالة، وذلك عقب تسجيل 86 ألفا و961 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 87 ألفا و882 حالة، وذلك عقب تسجيل 1130 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.