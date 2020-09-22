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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الحرائق تدمر قرابة 6100 منزل فى كاليفورنيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
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بعد خمسة أسابيع من اندلاع حرائق الغابات المميتة في كاليفورنيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى غير مسبوق والرياح العاتية، كافح أفراد إطفاء الحرائق لتعزيز مكاسبهم في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى عودة الطقس القاسي والعاصف.

وخسرت كاليفورنيا بالفعل مساحات من الأراضي في حرائق الغابات هذا الصيف أكثر من أي عام سابق، مع اندلاع عشرات الحرائق، كان الكثير منها بسبب عواصف رعدية كارثية أحرقت قرابة 3.4 مليون هكتار منذ منتصف أغسطس.

وكان الرقم القياسي المسجل سابقا أقل من مليوني هكتار، وكان في عام 2018.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن أكثر من 19 ألفا من أفراد الإطفاء واصلوا معركتهم لإخماد 27 حريقا كبيرا في أنحاء الولاية حتى يوم الإثنين.

وقالت الإدارة إن الحرائق دمرت قرابة 6100 منزل ومبان أخرى، وقتلت 26 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الإطفاء.

وأتت الحرائق التي اندلعت في أوائل الشهر الجاري على مليوني هكتار في ولايتي أوريجون وواشنطن، ودمرت في المجمل 4400 مبنى، وأودت بحياة عشرة أشخاص.

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