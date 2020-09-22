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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون سيحث البريطانيين على العمل من المنزل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
جونسون
جونسون
وكالات
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أفادت صحيفة "تيلغراف" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث رعايا المملكة يوم الثلاثاء على العمل من المنزل قدر الإمكان لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن جونسون كان قد حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.

ومن المتوقع أن يوجه بوريس جونسون الثلاثاء خطابا إلى البرلمان والأمة، حيث سيعلن عن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن وتائر انتشار الفيروس في بريطانيا عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في مطلع مايو الماضي. وقد سجلت المملكة المتحدة أكثر من 4.3 ألف إصابة يوم الاثنين بعد نحو 3.9 ألف إصابة يوم الأحد.

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