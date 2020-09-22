محافظ كفر الشيخ: استعدادات لمواجهة زيادة مياه النيل

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم الاستعداد لموسم الشتاء، بوضع خطة لمواجهة هطول الأمطار، إضافة لاحتمالية زيادة مياه نهر النيل، كما تم وضع سيناريو لمواجهة أي زيادة للمياه.وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تمت مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار تهطل على قرى ومدن المحافظة، أو زيادة في منسوب مياه نهر النيل، بالتعاون مع مديرية الأمن، والوحدات المحلية، والري، وحماية نهر النيل، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والتربية والتعليم، والميكانيكا والكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية رصد ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل.وقال محافظ كفر الشيخ أنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات، بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وتم رفع كافة الاستعدادات بكافة القطاعات، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرهما.