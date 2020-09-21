نواب «شباب الأحزاب» يتسلمون كارنيهات مجلس الشيوخ

استقبل مبنى البرلمان، اليوم الإثنين، 5 من النواب الجدد، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وحضر إلى مقر البرلمان، النواب محمد عزمي، ومحمد عمارة، ومحمد السباعي، وعمرو عزت، ومحمود القط، لاستلام كارنيهات مجلس الشيوخ.وخاض النواب الخمسة المعركة الانتخابية على القائمة الوطنية من أجل مصر، ممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الانتخابات التي جرت في أغسطس الماضي.وتستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمعركة انتخابات مجلس النواب، والدفع بعدد من كوادرها للترشح في الانتخابات المقرر لها نهاية الشهر الجاري.