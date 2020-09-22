يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 22-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020ويشهد، اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-9-2020القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 34الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 30وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 33شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 34طنطا: الصغرى 23 والعظمى 34دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31مطروح: الصغرى 21 والعظمى 29السلوم: الصغرى 22 والعظمى 28سيوة: الصغرى 23 والعظمى 34بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 31دمياط: الصغرى 25 والعظمى 31الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 34المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 33الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 35السويس: الصغرى 23 والعظمى 35العريش: الصغرى 24 والعظمى 32رفح: الصغرى 24 والعظمى 32رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 37نخل: الصغرى 20 والعظمى 34نويبع: الصغرى 27 والعظمى 35طابا: الصغرى 26 والعظمى 34كاترين: الصغرى 21 والعظمى 32الطور: الصغرى 27 والعظمى 34شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 39الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36المنيا: الصغرى 24 والعظمى 38أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 39سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 40قنا: الصغرى 26 والعظمى 42إدفو: الصغرى 27 والعظمى 44الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 43الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 42شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 37أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36حلايب: الصغرى 27 والعظمى 34رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35