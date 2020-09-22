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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
وسام عطية
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يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 22-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

ويشهد، اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-9-2020

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 34
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 30
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 33
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 34
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 34
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31
مطروح: الصغرى 21 والعظمى 29
السلوم: الصغرى 22 والعظمى 28
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 34
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 31
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 31
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 34
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 33
الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 35
السويس: الصغرى 23 والعظمى 35
العريش: الصغرى 24 والعظمى 32
رفح: الصغرى 24 والعظمى 32
رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 37
نخل: الصغرى 20 والعظمى 34
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 35
طابا: الصغرى 26 والعظمى 34
كاترين: الصغرى 21 والعظمى 32
الطور: الصغرى 27 والعظمى 34
شرم الشيخ: الصغرى 30 والعظمى 39
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38
مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 38
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 39
سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 40
قنا: الصغرى 26 والعظمى 42
إدفو: الصغرى 27 والعظمى 44
الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43
أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43
أبوسمبل: الصغرى 28 والعظمى 43
الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 42
شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 37
أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 27 والعظمى 34
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35

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