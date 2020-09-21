أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـEST لطلبة الدبلومة الأمريكية، أيام 28 و29 سبتمبر 2020، وإتاحة التسجيل من خلال هذاو"EST" هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ"SAT" والـ"ACT" ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و"EST II" والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ"SAT".ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.