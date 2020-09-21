وزيرة التضامن: 3.6 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدى

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد مستفيدي الدعم النقدى تكافل وكرامة وصل إلى 3.3 مليون أسرة بما يقرب من 11.8 مليون شخص منهم 75% إناث و25% ذكور، فيما يبلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حوالي 300 ألف أسرة، وبذلك يصل المستفيدين من الدعم إلى 3.6 مليون أسرة بما يضم 14.3 مليون مستفيد، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 ملايين أسرة مستفيدة، بما يقرب من 17 مليون شخص بنهاية العام المالي الجاري.وأضافت القباج فى تصريحات لـ"الدستور"، أن أكثر المحافظات المستفيدة من الدعم هى أسيوط، المنيا، الجيزة، سوهاج، البحيرة، بني سويف، وخلال الفترة الماضية تم متابعة تنفيذ أنشطة البرنامج على مستوى كافة محافظات الجمهورية بإجمالي 345 مركزا و5،630 قرية، بالإضافة إلى متابعة دمج عملاء معاش الضمان الاجتماعي تحت برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبلغت تكلفة الدعم النقدي منذ بداية البرنامج يناير 2015 حتى أغسطس 2020 قرابة الـ 50 مليار جنيه مصري، بدعم شهرى يصل إلى 18.5 مليار جنيه.