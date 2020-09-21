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«ديلي ميل» توضح: 5 نصائح لتخفيف تعب الأم بعد الولادة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:52 م
نصائح لتخفيف تعب
نصائح لتخفيف تعب الأم بعد الولادة
سلمى بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن تخفيف تعب الأم بعد الولادة فهي مهمة ليست صعبة ولكنها تحتاج إلى تعاون الأهل والشريك معًا فمن الطبيعي أن تشعر الأم بتعب بعد عملية الولادة خاصة عندما تضع مولودها الأول فهي تنقصها الخبرة في هذا المجال، وجاء في التقرير 5 نصائح من أجل تخفيف تعب الأم بعد الولادة طبقا لـ جاكلين ستيوارت خبيرة الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا:

- يجب على الأم محاولة النوم حين ينام مولودها، فهي فرصة لتنال قسط من الراحة خاصة في المراحل الأولى ما بعد الولادة ولكن يجب ألا تنسي أن تضبط المنبه في حالة الشعور أنه يمكن أن تغرق في النوم طويلًا، وبالتالي عدم الاستيقاظ على ابنها في حالة بدأ بالبكاء.

- أن تطلب المساعدة من الأهل أو الزوج خاصة في المراحل الأولى ما بعد الولادة لأن العناية بطفل حديث الولادة يحتاج لاهتمام وتركيز ووقت كبير يستنزف قواها، مما يشعرها بالتعب لذلك لا يجب أن تتردد بطلب المساعدة خاصة عندما تشعر أنه يجب أن تنام في وقت أن الطفل لا يزال مستيقظا ويحتاج للاهتمام.

- يجب عليها تجنب السهر فهو من الحلول التي تساعد على تخفيف تعب الأم بعد الولادة خاصة إذا كان الطفل نائمًا، وتستغل هذه الفترة للاسترخاء والنوم بهدوء أو تقوم بتحضير حمام دافئ فهذا قد يساعد على التخفيف من تعب النهار.

- يحتاج جسم الأم بعد الولادة لنظام غذائي صحي يعيد له الطاقة التي استنزفها أثناء الولادة كما أن عملية الرضاعة تحتاج لأن يكون جسم الأم مليئا بالمعادن والسوائل المفيدة لصحة الطفل، إضافة إلى أنه يجب أن تحرص على الحصول على غذاء صحي ومتكامل وغني بالحديد والبروتين بشكل خاص.

- تنظيم وقت نوم الطفل فمن المعروف أن الطفل حديث الولادة يستيقظ عدة مرات في الليل للرضاعة، الأمر الذي يتطلب اهتماما كبيرا واستنزافا لقوة الأم التي تحتاج للنوم أيضًا؛ لذلك فإن تنظيم وقت نوم الأطفال حديثي الولادة قد يساعد في تجاوز تلك الفترة والتخفيف من التعب.

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