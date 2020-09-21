«الناشرين» توضح تكاليف شحن الإصدارات لمعرض السليمانية للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن أنه تم تكليف شركة للاستيراد والتصدير، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في معرض السليمانية الدولي للكتاب بدورته المقبلة، بسعر شحن 11 دولارًا عن كل طرد صادر و15 دولارًا عن كل طرد مرتجع شامل جميع المصاريف وفقًا لتعليمات الشحن المرفقة.وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم الإثنين، أنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافي (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29 مايو 2016.وجاء ذلك في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض السليمانية الدولي للكتاب بدورته المقبلة، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 18 وحتى 27 نوفمبر المقبل.