70 حالة وفاة و3821 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الإثنين، عن تسجيل 3821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 322856 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن تسجيل 70 حالة وفاة.وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8625 حالة بعد تسجيل 70 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 258075 بعد تسجيل 4484 حالة شفاء اليوم أيضًا.