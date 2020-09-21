«تحسن معدل التضخم».. أهم إنجازات الاقتصاد خلال أزمة كورونا

قطاع الزراعة ينتفض من جديد

قطاع التجارة والصناعة يشهد تحسنًا

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا عن أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة تداعيات أزمة كورونا.وتناول التقرير عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت أن قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، وبلغت 22 مليار دولار في مايو 2020، بما يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء وجودة الاقتصاد المصري، ما أدى إلى زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة وصلت لـ15.4% لتصل إلى 1672 شركة ومنشآة مقارنة بـ1449 خلال نفس الشهر من عام 2019.فيما أظهر التقرير تراجع العجز الكلي في الناتج المحلي إلى 7.8% وفقًا لبيان ختامي مبدئي عام 20192020 مقارنة بـ8.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018- 2019.وأشار التقرير إلى تسجيل تحسن في معدل التضخم الحضر ليصل إلى 3.4% في شهر أغسطس 2020 منخفضًا عن مستويات ما قبل الأزمة، حيث بلغ معدل التضخم 7.2% خلال شهر يناير 2020.ورصد التقرير عددًا من القطاعات وكان على رأسها قطاع الزراعة، موضحًا أن إجمالي صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 4 ملايين طن، منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالى صادرات مصر من الموالح منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020، نحو 1.4 مليون طن، كما تم فتح 7 أسواق أجنبية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام.كان من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة تراجعًا بسبب أزمة كورونا، لكن حدث غير ذلك، حيث تناول التقرير قطاع الصناعة والتجارة، وشهد تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة وصلت لـ8.6% خلال شهر يونيو من عام 2020.وشهد زيادة صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة بنسبة 81.8%، لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.وأكد التقرير ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة وصلت لـ4.7 %، لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020 فضلًا عن نجاح السياسات التسويقية التي اتبعتها مصر، في تقليل من التأثير السلبي للأزمة، على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية بالعالم بأكمله.