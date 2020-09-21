مؤتمر بالفيديو بين أردوغان وميركل ورئيس المجلس الأوروبي غدًا

كشفت صحيفة «كاثمريني» اليونانية، عن أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيعقد، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا بالفيديو مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لافتة إلى أنه تم تحديد موعد بروكسل قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر، حيث سيبحث الاجتماع الثلاثي طرقا لنزع فتيل التوترات مع تركيا في البحر المتوسط.يذكر أن السفير الألماني لدى اليونان، إرنست رايشيل، كان قد قال، الأسبوع الماضي، إن "ميركل" جعلت من عملها الشخصي منع الصراع العسكري بين اليونان وتركيا، ومن أجل تحقيق ترسيم سلمي لمناطقهما البحرية.