بسبب «سباطة بلح».. طفل يخنق ابن عمه حتى الموت فى قنا

ألقت المباحث الجنائية في قنا، القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل الطفل «خير.م» عامًا، بعد ساعات من العثور على جثته متحللة داخل زراعات الذرة، بنجع محروس، في قرية البراهمة التابعة للوحدة لمركز قفط، في جنوب قنا.توصلت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث مركز شرطة قفط، إلى أن ابن عم المجني عليه «حسين.ن.ع»، وشهرته طلال، 16 عامًا، وراء ارتكاب الواقعة.اعترف المتهم خلال التحقيقات، بأنه ارتكب الواقعة بسبب حدوث مشادات بينهما على «سباطة بلح»، واعتدى على الطفل بالخنق حتى فارق الحياة، وفر هاربًا إلى منزله.كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بعثور الأهالي على جثة الطفل «خير» بعد 6 أيام من تغيبه، متحللة، داخل زراعات الذرة بقرية البراهمة في مركز قفط بجنوب قنا.