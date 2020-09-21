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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ مشروعات خدمية جديدة بالشرقية بنحو 53 مليون جنيه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:55 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 55 مشروعا تنمويا وخدميا بنطاق المحافظة في قطاعات " الصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة " بتكلفة إجمالية مليار و96 مليونا و100 ألف جنيه لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين ولتحقيق آمال وطموحات أهالي الشرقية، مشيرًا إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة الإبراهيمية بقطاعات (الأبنية التعليمية - الكهرباء - الشباب والرياضة) بتكلفة مالية 52 مليونا و800 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية اليوم الاثنين، أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة أبو عدلان للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة مالية 5 ملايين و800 ألف جنيه، وكذلك الإنتهاء من أعمال توسعة مدرسة الإبراهيمية الرسمية للغات لتوسعة 14 فصلا وبتكلفة مالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه.

أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء السدس ذو الجهد المتوسط بتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه بهدف تخفيف الأحمال، وتحسين مستوي الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربائي بالقرية والقرى المجاورة.

وأكد محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تطوير مركز شباب الإبراهيمية بإنشاء ملعب نجيل قانوني بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

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